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Son dakika haberleri! Bu hafta yatırım araçları performansı

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Bu hafta yatırım araçları performansı

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,04, altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 1,52, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,04, altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 1,52, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.427,77, en yüksek 1.478,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,04 azalarak 1.438,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 azalışla 3.217,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,52 değer kazanarak 8,4200 liraya, avro da yüzde 1,04 artarak 9,9620 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,16 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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