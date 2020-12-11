Son dakika haberleri | Bu hafta yatırım araçları performansı
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Son dakika haberleri | Bu hafta yatırım araçları performansı

11.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:36
Son dakika haberleri | Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,99, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,35 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,99, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,35 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,99 artarak 1.370,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 752,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazanarak 7,8360 liraya, avro da yüzde 0,35 artarak 9,4970 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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