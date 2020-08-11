Son dakika haberleri | Borsa ilk yarıda yükseldi
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,46 yükseldi.
11.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:08
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,46 yükseldi.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 yükseldi. Endeks 26,41 puan artışla 1.101,93 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,92, holding endeksi yüzde 2,19 değer kazandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA