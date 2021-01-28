Son dakika haberleri! Bilecik'te çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika haberleri! Bilecik'te çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

28.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:38
Son dakika haberleri! Bilecik'te çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Çiçekli Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekipler çatıda soğutma işlemi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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