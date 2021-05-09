Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Belçika hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında ekim ayında kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, yeniden müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Belçika hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında ekim ayında kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, yeniden müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Salgın önlemleri kapsamında sadece açık bölümlerinde hizmet verecek olan işletmelerin teras ve bahçeleri, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen günün ilk saatlerinden itibaren ilgi gördü.

Brüksel'in merkezindeki turistik Grand Place bölgesindeki restoran ve kafeteryalar hem turistleri hem de Brüksellileri aylar sonra ilk kez ağırladı. Tedbirilerin kaldırılması Belçikalıları sevince boğarken şehir merkezlerinde geniş katılımlı kutlamalar yapıldı.

Öte yandan Belçika hükümetinin aldığı kararlar çerçevesinde işletmeler her masaya sadece 4 müşteri alabilecek. Kapalı alanlarda müşterilere hizmet verilemeyecek. Müşteriler sadece masada otururken maskelerini çıkarabilecek. Restoran, kafe ve barlar saat 22.00'de kapanacak.

Sıkı tedbirler arasında bulunan 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı da sonlandırıldı. Ancak gece yarısından sabah 05.00'e kadar kamuya açık alanlarda en fazla 3 kişi bir araya gelebilecek. Aileler için bu şart aranmayacak.

Daha önce 20.00'de sonlandırılan alkol satışları da 22.00'ye kadar devam edebilecek. kültürel etkinlikler, profesyonel spor müsabakaları gibi toplu organizasyonlar da önceden izin alınarak en fazla 50 izleyicinin katılımıyla yapılabilecek.

Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı
Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı
Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı
Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Yargılanırken serbest kaldı, bu kez de komşusunun kızına tacizden gözaltına alındı
Son dakika haberi: Yargılanırken serbest kaldı, bu kez de komşusunun kızına tacizden gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Seren Serengil Chloe Loughnan Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:58:26. #1.16#

title