Son dakika haberleri: Başkan Yılmaz, esnafın yanında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Başkan Yılmaz, esnafın yanında

Son dakika haberleri: Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin ticari yaşantısının lokomotifi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi Vişne Caddesi esnafını ziyaret etti.

Son dakika haberleri: Başkan Yılmaz, esnafın yanında
20.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:01

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin ticari yaşantısının lokomotifi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi Vişne Caddesi esnafını ziyaret etti.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız ile birlikte esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerindeki uygulamaları da inceleyen Başkan Oktay Yılmaz, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizdi. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Yıldırım'ı toplumun tüm kesimleriyle güç birliği halinde kalkındırmanın öncelikli hizmet politikaları arasında yer aldığının altını çizen Başkan Yılmaz, "Şehrimizin güçlenerek refaha ulaşmasının yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek adına ilçe ekonomisine önemli katkısı olan esnafımızın her zaman destekçisiyiz. Yıldırım'a hizmet yolunda yapılması gerekenleri sahada vatandaşlarla buluşarak doğrudan belirliyoruz. Bizler Yıldırım'ı bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla bir bütün olarak ele alıyoruz. Şehrimizin sorunlarına çözüm ararken, refah seviyemizi yükseltmek için çalışırken halkımızın güveni ve desteği ile güç kazanıyoruz. Yoğun çalışma tempomuza rağmen hemşehrilerimizle kucaklaşmaya özen gösteriyoruz. Vişne Ticaret Bölgemiz ilçemizin ticari yaşantısının lokomotifi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi olan önemli bir yer. Bu kapsamda ekonomimizin can damarı olan esnafımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek adına hemşehrilerimizin arasında olmayı sürdüreceğiz. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarda konunun muhataplarıyla istişareyi vazgeçilmez kılarak, aynı anlayış içinde vatandaşımızla karşılıklı fikir alışverişine devam edeceğiz. Tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Kemal Ayvaz Nebahat Çehre Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Arda Turan Mbaye Diagne Vedat Muriqi Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çocuk Atama Futbolcu
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Başkan Yılmaz, esnafın yanında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 13:08:59. #1.15#
title