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Son dakika haberleri... Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Son dakika haberleri... - Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından Yusuf Şimşek: "Söyleyecek fazla bir şey yok" Atılay Canel: "Hedef Süper Lig" TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 5-0 mağlup oldu.

02.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:49

- Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Yusuf Şimşek: "Söyleyecek fazla bir şey yok"

Atılay Canel: "Hedef Süper Lig"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok fazla konuşmayacağım, çok üzgünüz" diyerek toplantıdan ayrıldı.

Canel: "Hedef Süper Lig"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 12 haftalık yenilgisiz seriyi devam ettirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Canel, "Biz buraya galibiyet için geldiğimizi beyan ettik. Bundan sonra kalan 3 maçımızı da kazanarak play-off etabına kalmak, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. İlk yarı iyi oynayamadık ama 29. dakikada yüzde yüzlük bir golü atamadık. İkinci yarının ilk bölümünde bulduğumuz gollerle maçı bitirdik" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri... Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Kaynak: İHA

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