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Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Üretim cephesinde beklentiler olumlu"

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi" dedi.

Son dakika haberleri | Bakan Varank:
04.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) grafik tablosu ve ülkeler arası Temmuz ayı karşılaştırma grafiğini yayımlayarak, "Reel sektör temmuzda hız kazandı. Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi. Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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