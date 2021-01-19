Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sakarya'da traktör fabrikasını ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sakarya'da traktör fabrikasını ziyaret etti

19.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:16
Son dakika haberleri: Bakan Varank, Sakarya'da traktör fabrikasını ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da Başak Traktör fabrikasını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da Başak Traktör fabrikasını ziyaret etti.

Erenler ilçesindeki fabrikaya gelen Bakan Varank, burada üretim çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Almanya Hamburg merkezli IF DESIGN AWARDS tasarım yarışmasında ödüle layık görülen 5120 model traktörü kullanan Varank, hatları gezerek fabrikanın ürettiği yerli ürünleri de inceledi.

Bakan Varank'a ziyaretinde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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