Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak

Son dakika politika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün mesleğe başlayan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) üye polislerin sandıktan 350 bin lira emekli ikramiyesi alacağını belirterek, "Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum bunu 500 bin liraya çıkarmaktır" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün mesleğe başlayan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) üye polislerin sandıktan 350 bin lira emekli ikramiyesi alacağını belirterek, "Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum bunu 500 bin liraya çıkarmaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 'Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri'ne' katıldı. Bakan Soylu, "Polislik ne aldığı maaşla ne belki de diğer meslekler gibi farklılıklarla ölçülür. Polisliğin karşıtlığı yoktur, ölçülebilirliği de yoktur. Bir onur mesleğidir. Tabii bir taraftan 15 Temmuz'un getirdikleri bir taraftan da yoğun mesai, karşı karşıya kaldığımız süreçlerin oluşturduğu baskı bizde de bazı olumsuz sonuçlara yol açmıştı. Başka mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de bu yoğun mesai, karşı karşıya kaldığımız sorunların çetrefilliği elbette ki bazı psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Biz aileyiz, hep beraber çözmekle mükellefiz. Biz bunu milletimizle hiç paylaşmadık." ifadelerini kullandı.

'BU MESLEK, USTA ÇIRAK MESLEĞİDİR'Bakan Soylu, 4 ayrı çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaların yapıcıları olan kişileri bir araya getirerek bir yol haritası çizdiklerini belirtti. Soylu, "Bu çalışmanın başında yüz bin polisimizde 26 intihar vakası vardı. Şimdi yüz bin polisimizde 11 intihar vakası var. 21 bin üzerindeki polis amirinden FETÖ sebebiyle sadece 8 bini kaldı. Polis Akademisi'nde 'seri polis üretimi' gibi tahkimatımızı gerçekleştirdik. Bir kısmını Polis Akademisi'nde eğittik, oradan mezun olduktan sonra amirlerimize 'sahada eğitimine devam edin' dedik; çünkü ihtiyacımız vardı. Belki de Türk polis teşkilatı ilk kez böyle bir dönem yaşıyordu. 100 kişi ikinci sınıftan polis müfettişi aldık. Bu meslek, usta çırak mesleğidir" diye konuştu.'POLSAN'A ÜYE POLİSLER 350 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAKLAR'Soylu, geçmişte FETÖ'nün oyuncağı haline geldiğini söylediği POLSAN'da bazı düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, "Bugün mesleğe giren polisler, bugünün parasıyla sadece polis sandığından 350 bin lira emekli ikramiyesi alacaklar. Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum 500 bin liraya çıkartmaktır. Bir iddiayı ortaya koyduk. 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik, iyi portföy yönetimi ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım; Türkiye'de portföy yönetimi konusunda polis sandığı örnek bir yönetim tarzı ortaya koydu. Bizatihi polis sandığının bir ferdi olarak çalışıyorum. Ayrıca çok profesyonel oldular ve devam edecekler. Geçen yıl 5 bin polis ve ailesini tatile gönderdik. Bu projeyi de devam ettireceğiz" dedi.'GÜZEL BİR SPOR OLİMPİYATI YAPACAĞIZ'Soylu, gelecek sene için bir müjdelerinin olacağını "Jandarma, Sahil Güvenlik, Polis Teşkilatı ve İçişleri Teşkilatı olarak güzel bir spor olimpiyatı yapacağız. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız yapılıyor. Bunun da bir heyecan oluşturacağına inanıyorum. Bizim tesislerimiz, Türkiye'de birçok yerde yok. Polisliğe yapılacak en büyük ihanet, bu teşkilata yakışmayan davranışta bulunanları idare etmektir. Bizim teşkilatımızda sadece bugün yok, yarın da var. Eğer bu zincirler arası disiplin, ahlak, sadakat ilişkisini iyi kurmazsak bizden sonraki göreve geleceklere iyi bir miras bakmamış olurum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek olan çok önemli bir toplantıya katılacağını belirterek salondan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ