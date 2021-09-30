Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti - Haberler Ekonomi
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Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu sene pamukta 2 milyon 250 bin ton ürün bekliyoruz" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, biçerdövere binip pamuk hasat etti.

ADANA (İHA) - Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "Bu sene pamukta 2 milyon 250 bin ton ürün bekliyoruz"

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, biçerdövere binip pamuk hasat etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde bulunan Bünyamin Ortatepe'ye ait pamuk tarlasında hasat etkinliğine katıldı. Önce işçilerle sohbet eden Bakan Pakdemirli daha biçerdövere binerek pamuk hasat etti.

Daha sonra gazetecilere konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pamukta bu sene çiftçimizin yüzü güldü. Pamuk fiyatlarından çiftçimiz memnun. 2020'deki pamuk üretimimiz 1 milyon 774 bin tondu. Bu sene 2 milyon 250 bin ton pamuk üretimi bekliyoruz. Buradaki ana unsur 80 kuruş olan desteğin 1 lira 10 kuruşa yükselmesi. Bugün itibariyle ekili pamuk alanı 330 bin hektar civarında. 2021'de de yüzde 27 artışla 2 milyon 250 bin ton ürün bekliyoruz. Son 19 yılda birim alandaki verim artışı yüzde 40. 353 kilogramdan 494 kilograma yükseldi verim dekarda. Buradaki verim de 500 kilogram civarında verim aldığını söyledi. Şanlıurfa bu üretimde birinci sırada. Adana ise altıncı sırada. Eskiden Adana'da daha fazla üretim vardı ama üretim sulu tarımla beraber başka ürünlere kaymış durumda" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli'ye çeşitli hediyeler taktim edildi.

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti

Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bakan Pakdemirli biçerdövere binip pamuk hasat etti - Haberler Ekonomi
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