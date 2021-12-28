Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı

Haziran ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmen kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında düzenlenen toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel risklerin görüşüldüğü belirtildi.

İLK AÇIKLAMAYI BAKAN NEBATİ SOSYAL MEDYADAN YAPTI

Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katılırken; Bakan Nebati, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

''ENFLASYONLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Açıklamada, "Toplantıda ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmeler ele alınmıştır. Ardından yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik riskler bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir'' denildi.

Enflasyon ile mücadelenin süreceği yönünde ifadelere yer verilen açıklama şöyle devam etti:

''Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir. Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir.''

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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