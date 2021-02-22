Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi

22.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:04

Son dakika spor haberi... Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması Bakan Kasapoğlu'nun Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile stadı gezmesi Bakan Kasapoğlu'nun beraberindekilerle statda sohbet etmesi İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı...

Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması

Bakan Kasapoğlu'nun Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile stadı gezmesi

Bakan Kasapoğlu'nun beraberindekilerle statda sohbet etmesi İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi.

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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