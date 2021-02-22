Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi

İmamlardan Erdoğan'a çağrı: Seçim vaadinizi bir an önce yerine getirmenizi bekliyoruz

Gara'da PKK'nın şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

Son dakika spor haberi... Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması Bakan Kasapoğlu'nun Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile stadı gezmesi Bakan Kasapoğlu'nun beraberindekilerle statda sohbet etmesi İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı...