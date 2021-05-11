Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
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Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu daha sona 18 TOHM sporcusu, 27 genç ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne ise şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığınız meşale, istiklal mücadelemizin ilk adımıydı. Bu ilk adımdan 102 yıl sonra, yalnız Türkiye'nin değil, bütün insanlığın umudu olan gençlerimizle manevi huzurunuzdayız. Bu memleketin istiklalini hediye, istikbalini ise emanet ettiğiniz gençlerimiz, ülkesine ve miras kalan bütün değerlerine sadakatle sahip çıkıyorlar. Tarihimizin tüm kahramanlarından devraldığımız milli mücadele ruhu; gözleri umut ve kararlılıkla parlayan genç arkadaşlarımızın gönlünde hala yaşıyor, yaşamaya devam edecek.

Onların gözlerindeki ışık, bu güzel vatanın geleceğini aydınlatıyor. Bütün gayretimiz, bu ışığın daha çok parlaması için var gücümüzle onların yanında olmak, desteğimizi her zaman yanlarında hissetmelerini sağlamaktır.

Zorluklarla başa çıkmanın ne olduğunu altın harflerle yazan şanlı tarihimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin yarınları için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, kalplerdeki coşku ve sevinci çoğaltacak Gençlik Haftası'nın kutlu olmasını diliyor; bağımsızlığımız ve bugünlerimiz için mücadele eden siz ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum.

Ruhunuz şad olsun."

(Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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