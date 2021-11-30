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Son dakika haberleri... Aydın'da ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Aydın'da ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: Aydın'ın İncirliova ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Germencik ilçesinden Efeler ilçesine hasta taşıyan Adem Kürşat Şengezen'in (35) kullandığı 09 DB 672 plakalı ambulans, Aydın-İzmir kara yolu sanayi kavşağında, önüne çıkan Özer Aksoy (68) yönetimindeki 09 UL 830 plakalı otomobil ve Ahmet Unüs'ün kullandığı 09 AAF 701 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aksoy ile eşi Cevriye Aksoy ve ambulans ekibinden Bekir Durmuş yaralandı.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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