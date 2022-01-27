Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

AA, Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Son dakika haberleri: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü'nde daha önce yöneticilik yapmıştı.

Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haber | Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title