Futbol: TFF 1. Lig play-off
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Futbol: TFF 1. Lig play-off

Futbol: TFF 1. Lig play-off
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertamİstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 88 Koray Kılınç), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mirkan Aydın), Uygar Mert Zeybek (Dk. 62 Rroca), Abazaj, Ethemi (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 88 Koray Kılınç), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mirkan Aydın), Uygar Mert Zeybek (Dk. 62 Rroca), Abazaj, Ethemi (Dk. 62 Ali Dere), İbrahim Yılmaz

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 73 Cebrail Karayel), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 86 Çağlar Birinci), Scuk (Dk. 86 Zeki Yıldırım), Poko, Kappel, Regattin, Erhan Çelenk (Dk. 74 Ziya Alkurt), Paixao (Dk. 76 Deniz Kadah)

Gol: Dk. 85 Deniz Kadah (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 12 Scuk, Dk. 90+2 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+7 Regattin (Altay), Dk. 87 Onur Ergün, Dk. 90+5 Koray Kılınç, Dk. 90+5 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Altay, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

İlk maçı da 3-2 kazanan İzmir temsilcisi, Yılport Samsunspor-Altınordu mücadelesinin galibiyle finalde Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

Öte yandan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy ile Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
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