Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı

22.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:40
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Kadılar köyünde Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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