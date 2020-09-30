Son dakika haberleri... Adana'da trafik uygulamasında 195 sürücüye ceza yazıldı

Son dakika haberleri: Adana'da jandarma ekipleri trafik uygulamasında 195 sürücüye 92 bin 841 lira ceza uyguladı.

Adana'da jandarma ekipleri trafik uygulamasında 195 sürücüye 92 bin 841 lira ceza uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25-27 Eylül'de trafik ve asayiş timleriyle kara yollarında denetim yaptı.

Uygulamalarda 2 bin 797 araç denetlendi, 195 sürücüye 92 bin 841 lira ceza yazıldı, 29 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa