Son dakika haberleri: ABD yönetimi Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasını şiddetle kınadı

Son dakika haberler... ABD yönetimi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan (KTMM) Yardımcısı Neriman Celal'in de arasında olduğu 45 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasını kınadı.

ABD yönetimi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan (KTMM) Yardımcısı Neriman Celal'in de arasında olduğu 45 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 4 Eylül'de KTMM Yardımcısı Nerimal Celal ve en az 45 diğer Kırım Tatarı'nın, Kırım'daki Rus işgal makamlarınca gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Rus işgal makamlarına bu kişileri bir an önce serbest bırakma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gözaltıların, KTMM'ye yönelik siyasi motivasyonlu baskın, tutuklama ve cezalandırıcı önlemlerin son örneği olduğuna işaret eden Price, "23 Ağustos Kırım Platformu Zirvesi'nde de bir kez daha dile getirdiğimiz üzere, Kırım Ukrayna'dır ve ABD Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelemektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay