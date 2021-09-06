Son dakika haberleri: ABD yönetimi Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasını şiddetle kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ABD yönetimi Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasını şiddetle kınadı

Son dakika haberleri: ABD yönetimi Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasını şiddetle kınadı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ABD yönetimi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan (KTMM) Yardımcısı Neriman Celal'in de arasında olduğu 45 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasını kınadı.

ABD yönetimi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan (KTMM) Yardımcısı Neriman Celal'in de arasında olduğu 45 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 4 Eylül'de KTMM Yardımcısı Nerimal Celal ve en az 45 diğer Kırım Tatarı'nın, Kırım'daki Rus işgal makamlarınca gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Rus işgal makamlarına bu kişileri bir an önce serbest bırakma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gözaltıların, KTMM'ye yönelik siyasi motivasyonlu baskın, tutuklama ve cezalandırıcı önlemlerin son örneği olduğuna işaret eden Price, "23 Ağustos Kırım Platformu Zirvesi'nde de bir kez daha dile getirdiğimiz üzere, Kırım Ukrayna'dır ve ABD Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelemektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Diego Max Meyer Salih Uçan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: ABD yönetimi Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasını şiddetle kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 06:28:05. #1.14#

title