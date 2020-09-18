Son dakika haberleri! ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863...
Son dakika gündem haberi: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'ya yükseldi.
18.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:04
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'ya yükseldi.
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Kaynak: AA