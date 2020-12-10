YILMAZ VURAL: BENİ EDİLEN DUALAR YAŞATTI
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YILMAZ VURAL: BENİ EDİLEN DUALAR YAŞATTI

10.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:27
YILMAZ VURAL: BENİ EDİLEN DUALAR YAŞATTI

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.

"EDİLEN DULAR YAŞAMA TUTUNMAMI SAĞLADI"

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ---------------

Yılmaz Vural'ın hastaneden ilk açıklaması


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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