Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan Gültekin Uysal'a ziyaret

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İkili, görüşme sonrası açıklama yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde ağırladı. İkili, 1 saat süren görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi. Uysal, ziyaretleri için Erbakan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

"Demokrat Parti ile önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı"

Yapılan ziyaretin aslında iade-i ziyaret olduğunu, görüşmede ülke gündemi ve sorunlarıyla ilgili istişare yapıldığını söyleyen Erbakan, "Bugün bir Cuma günü. Hem de aslında komşumuz olan Demokrat Parti'ye geldik ve bir ziyarette bulunduk. Mevcut siyasi tablo, siyasi gündem ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ülkemizin, milletimizin selamete çıkması, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için ne gibi adımlar atılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı. İnşallah ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü de kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza da ayrıca selam ve hürmetlerimi buradan iletiyorum" dedi.