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Son dakika haberi... Yeni dev adamlar Altındağ'da yetişiyor

Son dakika spor haberine göre Altındağlı çocukları bilim, sanat ve sporla buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, genç ve başarılı sporcular yetiştiriyor.

Son dakika haberi... Yeni dev adamlar Altındağ'da yetişiyor
04.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:36

Altındağlı çocukları bilim, sanat ve sporla buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, genç ve başarılı sporcular yetiştiriyor.

Yaz Okulları bünyesinde açılan basketbol kursu, Altındağlı gençlerden büyük ilgi görüyor. Altındağlı gençler, azimleri ve yetenekleriyle dikkat çekiyor. Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için her tür imkanı sağladıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da her çocuğumuzun en az bir spor ve sanat dalıyla meşgul olmasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Basketbol kursumuz bunlardan sadece biri. Altındağlı çocuklarımız bu yıl basketbol kursuna büyük ilgi gösterdi. Yeteneklerini ve azimlerini görmek bizi çok mutlu etti. Sporun farklı dallarında yeni şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inancım tam. Altındağlı gençlerimiz de bunu doğruluyor" dedi. Başkan Balcı ayrıca "Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir hazine adeta. Biz Altındağlı çocuklarımızı da hazine olarak görüyoruz ve buna göre değerlendiriyoruz. Onların her anlamda iyi yetişmesini, güzel eğitim almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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