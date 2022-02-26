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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (5)

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 13,82 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 13,82 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 10,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Neo Portföy Birinci Değişken Fon0,990600-13,82
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)21,938506-12,39
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,07-12,07
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,66-11,35
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,106853-10,92
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)5,947333-10,89
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,591155-10,60
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,11875-10,54
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF17,941827-10,54
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,806712-10,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,083378-10,57
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,127715-10,33
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,130111-10,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,089251-10,11
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,235471-9,78
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF0,033199-9,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,115578-9,35
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,04971-9,31
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,07893-9,22
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,192857-9,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Yatırım, Fiba, Ekonomi, Haberler

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