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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,80 ile Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,80 ile Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 4,88'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,0173311,80
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1389511,66
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2189831,65
QNB Finans Portföy Altın BYF42,9787611,55
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0294641,55
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,2811381,50
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4665321,42
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4580351,41
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,0381311,40
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,1073861,39
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0233784,88
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0171351,35
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0512011,18
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0530691,15
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0378561,15
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0523931,06
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0565391,04
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0518321,03
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1086311,01
NN Hay. Em. Altın EYF0,0318291,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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Altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
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