Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,80 ile Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,80 ile Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 4,88'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: