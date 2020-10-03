Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (10)

03.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:11
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 20,50 16,88 21,45
Akiş GMYO 3,34 2,85 17,19
Borusan Mannesmann 15,95 13,79 15,66
Gübre Fabrik. 32,60 28,56 14,15
Çelebi 77,75 68,85 12,93
Brisa 12,84 11,50 11,65
Alarko GMYO 17,87 16,17 10,51
Aksa Enerji 6,42 5,81 10,50
Çimsa 13,65 12,41 9,99
Pınar Süt 21,38 19,58 9,19
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pınar Et ve Un 25,38 26,14 -2,91
Zorlu Enerji 2,58 2,64 -2,27
Tekfen Holding 14,87 15,20 -2,17
Vakıflar Bankası 4,10 4,18 -1,91
Hektaş 12,38 12,62 -1,90
T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79
T. Halk Bankası 5,07 5,16 -1,74
Torunlar GMYO 3,59 3,65 -1,64
Gözde Girişim 5,66 5,75 -1,57
Ford Otosan 85,85 87,20 -1,55
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 19.212.936.094
Aselsan 10.081.209.155
Garanti Bankası 9.236.432.800
Türk Hava Yolları 5.241.576.354
Kardemir (D) 4.010.044.821
Türkiye Sigorta 2.642.765.910
Odaş Elektrik 2.603.865.379
Petkim 2.571.860.697
Akbank 2.481.063.312
Vakıflar Bankası 1.524.741.395
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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