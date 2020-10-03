Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (10)
03.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:11
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|20,50
|16,88
|21,45
|Akiş GMYO
|3,34
|2,85
|17,19
|Borusan Mannesmann
|15,95
|13,79
|15,66
|Gübre Fabrik.
|32,60
|28,56
|14,15
|Çelebi
|77,75
|68,85
|12,93
|Brisa
|12,84
|11,50
|11,65
|Alarko GMYO
|17,87
|16,17
|10,51
|Aksa Enerji
|6,42
|5,81
|10,50
|Çimsa
|13,65
|12,41
|9,99
|Pınar Süt
|21,38
|19,58
|9,19
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pınar Et ve Un
|25,38
|26,14
|-2,91
|Zorlu Enerji
|2,58
|2,64
|-2,27
|Tekfen Holding
|14,87
|15,20
|-2,17
|Vakıflar Bankası
|4,10
|4,18
|-1,91
|Hektaş
|12,38
|12,62
|-1,90
|T.S.K.B.
|1,10
|1,12
|-1,79
|T. Halk Bankası
|5,07
|5,16
|-1,74
|Torunlar GMYO
|3,59
|3,65
|-1,64
|Gözde Girişim
|5,66
|5,75
|-1,57
|Ford Otosan
|85,85
|87,20
|-1,55
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|19.212.936.094
|Aselsan
|10.081.209.155
|Garanti Bankası
|9.236.432.800
|Türk Hava Yolları
|5.241.576.354
|Kardemir (D)
|4.010.044.821
|Türkiye Sigorta
|2.642.765.910
|Odaş Elektrik
|2.603.865.379
|Petkim
|2.571.860.697
|Akbank
|2.481.063.312
|Vakıflar Bankası
|1.524.741.395
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500