Son dakika haberi: Turkmall'dan İzmir'e dev kentsel dönüşüm yatırımı

İZMİR (İHA) - Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır ülkemizde ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'de yeni kentsel dönüşüm ve karma kullanımlı projeler için düğmeye bastı.

10'dan fazla ülkede, 30'dan fazla iş ortaklığının da sorumluluğunu üstlenen Turkmall, geçen 25 yıl içinde Forum Avm, Novada Avm, Praktiker, Metro, İKEA, Cinemaxx gibi dünya devlerini ülkemize getirdi.

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, vizyoner bir bakış açısıyla günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki sosyal alanları, alışveriş ve modern yaşamı bir arada sunacak projeler üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Ödüllü projelere imza attık

Turkmall olarak sektörde önemli bir pazar payına ulaştıklarını ve birçok ilke de imza attıklarını dile getiren Eyüboğlu, "Yapımı devam eden inşaatlarla birlikte 12 milyon metrekareden fazla projeyi yaşama geçirdik. Farklı büyüklüklerde toplam 120 AVM konut, ofis, ticari alan ve karma projelere imza attık. 8 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdik. 2 bin 500'den fazla kiralama yaptık ve projelerimizde her yıl 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Türkiye'deki perakende pazarını geliştirmeyi öncelik olarak kabul ederek, Türk alışveriş merkezi sektörünün dinamiklerini belirleyen projelere imza attık. Yatırım geliştirmedeki liderliğimiz ve servis kalitemizle öne çıkarak IAIR Awards 2011'de Perakende Geliştiricisi kategorisinde Gayrimenkul'de Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldük. Faaliyetlerimize Türkiye, Kazakistan, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da devam ediyoruz" diye konuştu.

İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesi: "Forum Göztepe"

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, İzmir'in kentsel dönüşüm konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini ve bir özel şirket olarak İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesini 2022 yılında yaşama geçireceklerini söyledi.

Forum Göztepe markasıyla Esentepe mahallesindeki toplam 200 bin metrekarelik alanda 1 milyar liralık yatırımla kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını dile getiren Eyüboğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir'de herkes tarafından kabul gören Forum Bornova markasının ardından şimdi de karma bir proje olan Forum Göztepe'yi İzmirliler'le buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Burası bizim açımızdan çok değerli bir proje çünkü yalnızca AVM ve konut inşa etmeyeceğiz. Meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kuracağımız projede bin 450 konut olacak. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşebileceğiniz mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunacağız. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunuyor. 08 Ocak tarihinde kamuoyunu bilgilendirmek adına önemli bir lansman toplantısı da gerçekleştireceğiz"

Hak mağduriyetini giderdik

Esentepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği ile birlikte bölge halkının imzalarını alarak yollarına devam ettiklerini vurgulayan Levent Eyüboğlu, "Bölgedeki imar planlaması sonucu bazı konut sahiplerinde hak mağduriyeti oluşmuştu. Biz de yeni bir imar planı yaparak bu mağduriyetin önüne geçtik. Herkesin arsa paylarında eşit kat mülkiyeti almalarını sağladık. Bakanlık tarafından belirlenen riskli alan yönetmeliği çerçevesinde 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında hak sahiplerinin bazı yardımlar ve muafiyetlerden yararlanabilmesinin de önünü açtık. Projeyi 4 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. İzmir'e özel önem veriyoruz. Yeni kentsel dönüşüm projeleri için de farklı bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - İZMİR