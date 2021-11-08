Son dakika haberi: Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı güven tazeledi

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (GSDF) 5'inci Genel Kurulu'na tek aday giren Dr. Hakan Kazancı GSDF'nin yeniden Başkanı seçildi.

GSDF'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda faaliyet ve denetim raporları ibra edilirken, gerçekleştirilen seçime tek liste giren Dr. Hakan Kazancı Başkanlığı'ndaki yönetim delegelerin tamamının oyunu alarak seçimi kazandı. Yeniden göreve seçilen Dr. Hakan Kazancı, "Anadolu'dan bize miras kalan geleneksel spor dallarını yaşatmak ve bu paha biçilmez değerlerimizi gelecek nesillere taşıyacak olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Vermiş olduğumuz mücadele ile geçmişten günümüze taşımakta olduğumuz geleneksel spor dallarından Atlı Cirit, Atlı Kızak, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi ve Geleneksel Kızak sporlarımızı gelecek nesillerde ölümsüz hale getirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitim öncelikli ve en önemli başlığımız olacak. Federasyonumuza bağlı spor dalları ile ilgili düzenlemeler ve eksiklikleri gidermek için eğitim ve istişare kampları düzenleyeceğiz. Hakem ve antrenör teşviklerini artıracak, eğitim ve sertifika altyapısını geliştireceğiz. Üniversitelerde geleneksel spor kulüplerini teşvik edecek geleneksel spor kürsüleri ve enstitüleri kurulmasına öncülük edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokol çerçevesinde beden eğitimi ders müfredatlarına geleneksel sporların da eklenmesini sağlayacağız." diye konuştu.

"ETNO SPOR KONFEDERASYONU İLE ULUSLARARASI MÜSABAKALARI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ"

Zübeyir BEKİROĞLU