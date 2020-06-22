Son dakika haberi | Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan Açıklaması
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Son dakika haberi | Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan Açıklaması

Son dakika haberine göre Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Göreve başlayan istisnasız her bir öğretmenimiz, 'Adaylığım kaldırılmazsa ben ne yaparım?' korkusu yaşamaktadır.

Son dakika haberi | Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan Açıklaması
22.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:27

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Göreve başlayan istisnasız her bir öğretmenimiz, 'Adaylığım kaldırılmazsa ben ne yaparım?' korkusu yaşamaktadır. Bu korkunun nedeni, 'bizim sendikamıza üye olursan adaylığının kaldırılmasında sorun yaşamazsın' diye göreve başlayan her genç meslektaşımızı ablukaya alan ahlaksız sendikal anlayıştır." ifadelerini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, göreve başlayacak 20 bin öğretmene başarı dileklerini iletti.

18 Mart tarihinde ataması yapılan ve bugün göreve başlayacak olan öğretmenleri sendikalı olmaya davet eden Talip Geylan, öğretmenlerin örgütlü mücadelenin önemini hem atama öncesi hem de atandıktan sonra göreve başlama safhasında somut şekilde yaşadıklarını belirtti.

Öğretmenleri, hür iradeleriyle sendikal tercihini ortaya koymaya çağıran Geylan, "Genç meslektaşlarım, kim ki şahsiyetinizi rencide ediyor ve üzerinizde tahakküm kurmaya çalışıyorsa eyvallah etmeyin. Türk Eğitim-Sen yanınızdadır." ifadelerini kullandı.

Talip Geylan, mesleğe adım atacak öğretmenlere, "Öğretmen arkadaşları olarak önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Her bir meslektaşımız, öğretmenlik mesleğinin vakarına yaraşır şeklinde, hür iradesiyle sendikal tercihini ortaya koymalıdır. Bu yola tevessül edenler, TCK'nın 118'inci maddesine göre suç işler ve cezai müeyyide ile muhatap olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sendikal tercihlerin adaylık süreciyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Göreve başlayan istisnasız her bir öğretmenimiz, 'Adaylığım kaldırılmazsa ben ne yaparım?' korkusu yaşamaktadır. Bu korkunun nedeni, 'bizim sendikamıza üye olursan adaylığının kaldırılmasında sorun yaşamazsın' diye göreve başlayan her genç meslektaşımızı ablukaya alan ahlaksız sendikal anlayıştır. Ancak bu sanal bir korkudur. Hiçbir arkadaşım bu kolpacı sendikal anlayışa itibar etmesin. 25 yıllık öğretmenim ve bir öğretmen çocuğuyum. Hayatım boyunca adaylığı kaldırılmadığı için meslekten men edilen, kapının önüne konulan tek bir öğretmene bizzat rast gelmedim. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a da bir çağrı da bulunmak istiyorum; Sayın Selçuk, meslektaşlarımızın iradesini esir almaya, öğretmenlerimiz üzerinde tahakküm oluşturmaya ve bu ahlaksızlıkları da MEB yöneticileri ve makamları üzerinden yapmaya çalışanlara artık 'dur' demelisiniz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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