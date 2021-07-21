Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı
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Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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