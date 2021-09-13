Son dakika haberi! Trabzon'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamzalı Mahallesi'nde, Sultan Bilgin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Raip Bilgin yaşamını yitirdi, Ayşe ve sürücü Sultan Bilgin yaralandı.
Yaralılar, Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri