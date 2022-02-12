Son dakika haberi... Tour of Antalya'nın Aspendos-Termessos etabında kazanan Jacob Hidsgaul Madsen oldu

ANTALYA (DHA) - Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Tour Of Antalya 2022'nin 3'üncü etabı olan 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabını Uno-X takımından Jacob Hidsgaul Madsen 2.43.34'lük derecesi ile kazandı.

Tour Of Antalya 2022'nin Aspendos-Termessos etabı, saat 12.45'te Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan başladı. Herkesin birbirini kontrol ettiği bu etapta ilk 20 kilometre tek grup halinde geçildi. Başlarda sporcuların temposu saatte 35-42 kilometre arasında cereyan etti. 26'ncı kilometrede Giotti Victoria Savini Due takımından Gergely Szarka ile, Spor Toto takımından Edgar Nieto Nohales atak yapıp ön grubu oluşturdu ve pelotonla farkı önce 1 dakika 10 saniyeye sonra 1 dakika 50 saniyeye, daha sonra da 2 dakika 25 saniyeye kadar çıkardı.