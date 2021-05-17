Ticaret Bakanlığı, GAİB ile Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) eğitim organizasyonu ile 26-27 Mayıs'ta Dış Ticaret Bilgilendirme...

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) eğitim organizasyonu ile 26-27 Mayıs'ta Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor. 2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Seminerler, 26 Mayıs'ta Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları, 26 Mayıs'ta Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, 27 Mayıs'ta Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, 27 Mayıs'ta İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları ve 27 Mayıs'ta Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları konularını kapsıyor.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Ayrıca, söz konusu seminerlere 4 bin 131 kişi katılım sağladı.

Ocak-Nisan döneminde 10 işbirliği kuruluşu ile 24 ilde gerçekleştirilen 20 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 3 bin 626 kişi katılım sağladı.

2021 yılında video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı