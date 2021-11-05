Son dakika haberi: Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu
Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu. Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'ye finansman sağladığı yönünde makul sebepler dikkate alınarak kuruluş yeri Toronto olan Anadolu Kültür Vakfı ve 7 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.
Ayrıca, El Kaide, El-Nusra, DEAŞ'a finansman sağladığı bilgisine ulaşılan 3 kişi ve 2 şirketin mal varlıkları donduruldu.
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