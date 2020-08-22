Son dakika haberi: Tarsus İdman Yurdu iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı Son dakika habere göre TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, 2020-2021 futbol sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, 2020-2021 futbol sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, iç transferde 12 oyuncuyla yeniden anlaşma sağladıklarını bildirdi.

İç transferde kaleciler Barış ve Anıl, oyunculardan Kaplan, Çağrı, Samet, İbrahim, Aytaç, Onur, Asım, Mert, Cem, Mahsun ile yeniden sözleşme yenilediklerini kaydeden Basın Sözcüsü Can, iç transferde anlaşmak istedikleri diğer oyuncular ile de Pazartesi gününden itibaren görüşeceklerini belirtti.

Basin sözcüsü Can, Teknik Direktör Ergün Penbe ekibiyle her konuda anlaştıklarını hafta arası sözleşme yenilemek istediklerini vurgulayarak, dış transfer çalışmalarında ise daha önce belirledikleri oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA