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Son dakika haberi | Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Son dakika haberi | Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)
18.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:45

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılama, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

50. dakikada Maxim'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.

53. dakikada Maxim'in vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. Gaziantepli oyuncuların penaltı beklediği bu pozisyonda VAR incelemesi sonrası korner kararı verildi.

67. dakikada ceza sahası içerisine çalımlarla giren Thiam'ın sert şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

69. dakikada Morais'in ceza sahası önünde çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.

78. dakikada Meriah'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topla buluşan Maxim, kaleci Ramazan'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-2

87. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut Djilobodji'den sekerek dışarı gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Metin xx, Asım Yusuf Öz xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xxx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xxx, Andre Sousa x (Jefferson dk.46 x), Güray Vural xx, Kenan Özer x (Furkan Soyalp dk.46 x), Maxim xxx (Chibsah dk.84 x), Muhammet Demir xxx (Muğdat Çelik dk.90 ?)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Pawlowski

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kasımpaşa: Ramazan Köse xxx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xxx, Pavelka xx (Tarkan dk.75 x), Yusuf Erdoğan xxx, Mame Thiam xxxx, Hajradinovic xx (Anıl Koç dk.75 x), Gohou xx (Quaresma dk.61 x)

Yedekler: Mert Can, Berk, Doğucan, Pavelka, İlhan Depe, Fernandes, Sadiku, Fode Koita

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Muhammet Demir (dk.7), Maxim (dk.78) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve dk. 36) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Maxim, Oğuz Ceylan, Sumudica (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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