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Son dakika haberi: Sarımsaklı Plajları Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçildi

Gelen son dakika haberine göre Sarımsaklı Plajları Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçildi Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Tüm bunlar Ayvalık markası için bir vizyonun göstergesidir" Enuygun.

23.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:03

Sarımsaklı Plajları Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçildi

Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Tüm bunlar Ayvalık markası için bir vizyonun göstergesidir"

BALIKESİR - Enuygun.com sitesi tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en temiz ilk 10 plajları arasına giren; 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın sayılı uzun plajlarından biri konumundaki Sarımsaklı Plajları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilcilerin gözde uğrak noktalarından biri oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ait Sarımsaklı Plajları'nın Türkiye'nin en temiz ilk 10 plajı arasına girmesi bölgedeki turizmciler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Öncelikle Ayvalık'ımızın 14 kilometre uzunluğuyla en büyük ve en önemli plajlarından biri olan Sarımsaklı Plajları'nın bu tür bir değerlendirmeye girmiş olması ve temizlik açısından Türkiye genelinde ilk 10'a girmiş olması tabii ki bizlere büyük bir mutluluk vermiştir. Bu konuda ve şehrimizin her tarafının son derece temiz, hijyenik olmasında emeği geçen tüm Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ergin, "Tabi ki bu durum sadece Sarımsaklı Plajları'nın yüzeysel temizliğinin dışında yine bizim başkanlığımız döneminde Badavut bölgesinde yapılmış olan arıtma tesisinin de bu başarıda önemli bir payının olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sarımsaklı Plajları'nda her geçen sene Mavi Bayrak sayısının sürekli arttığına dikkat çeken Başkan Mesut Ergin, "Sadece Sarımsaklı'da değil, Ayvalık genelinde çok ciddi bir artış trendindedir. Bu süreçte Badavut bölgemizde dahil bu yıl 5 ayrı plajımız daha Mavi Bayraklı olmuştur" dedi.

Belediye başkanlığının dışında turizmci de olan Mesut Ergin, her şeyden önce konuya bir turizmci olarak bakıldığında da Mavi Bayrak'ların sonuç itibariyle şekilsel olduğuna işaret ederek, "Ama o şekli oluştururken, onun altında bir emeğin olduğu da görülecektir. Plajın temizliği, denizinin temizliği, kirletilmemesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gibi çalışmalarının her biri ayrı ayrı harcanan emeklerin bir sonucudur. Ama tüm bunlar Ayvalık markası için bir vizyonun göstergesidir. Bizim amacımız da plajlarımızı temiz tutmak ve Mavi Bayrak sayısını her sene katlayarak arttırabilmektir" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Sarımsaklı Plajları Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçildi

Kaynak: İHA

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