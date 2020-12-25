Son dakika haberi! Sanayici Kadir Ercan'ın hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Sanayici Kadir Ercan'ın hayatını kaybetti

25.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:01
Son dakika haberi! Sanayici Kadir Ercan'ın hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik'in kayınpederi ve sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik'in kayınpederi ve sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik'in kayınpederi ve aynı zamanda sanayici Kadir Ercan hayatını kaybetti. Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancığolu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Ercan'ın yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Ercan'ın cenazesi toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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