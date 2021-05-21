Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek, ATSO Başkanı Çetin'i ziyaret etti Açıklaması

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege'nin de katıldığı görüşmede, ekonomi, turizm ve karşılıklı ticaret üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vacek, ziyarette, ülke ekonomisi ve yatırım imkanlarıyla ilgili bilgi verdi.

Antalyalı yatırımcıları ülkelerindeki yatırım imkanlarını değerlendirmesi için davet eden Vacek, şunları kaydetti:

"Bizler de kendi yatırımcılarımıza Antalya'yı anlatarak buradaki fırsatlar hakkında bilgi verebiliriz. Antalya ile Çekya arasındaki bağların gelişmesi hem dostluk hem de ekonomik açıdan oldukça önemli. Turizm konusunda ortak çalışmalar yürütebiliriz. Antalya'nın turizm potansiyelinin farkındayız. Turizm Çekya için de oldukça öncelikli bir konu."

"Antalya yatırım için önemli fırsatları bulunan bir kent"

ATSO Başkanı Çetin de oda olarak 139 yıllık köklü geçmişe sahip olduklarını, 50 binin üzerinde üyeye hizmet ettiklerini aktardı.

Kent ekonomisinin ana lokomotiflerinin turizm ve tarım olduğuna dikkati çeken Çetin, "Salgın, yabancı yatırımcıların Antalya'ya olan ilgisini azaltmadı. Antalya yatırım için önemli fırsatları bulunan bir kent. Çekya'dan gelecek iş insanlarının da Antalya'da yatırım yapmasını umut ediyorum. Böylelikle Antalya ile Çekya arasındaki bağları da güçlendirebiliriz." diye konuştu.

ATSO'ya kayıtlı 4 bin 200'ü aşkın yabancı yatırımcının sadece 3'ünün Çekya ortaklı olduğuna işaret eden Çetin, turizm açısından da bu ülkenin tercih destinasyonlarında olmak istediklerini anlattı.

Çetin, Antalya'ya 2017'de Çekya'dan yaklaşık 85 bin turist geldiğini belirterek, "Bu rakam salgın öncesinde 250 binli rakamlara yaklaştı. Ümit ediyorum ki salgın sonrasında Çek vatandaşların tatil tercihi Antalya olacaktır. Ben yakın bir gelecekte Çekya'dan ağırladığımız turist sayısının milyonlu rakamlara geleceğini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız