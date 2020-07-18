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Son dakika haberi: Özkan'dan Karacabey Belediyespor'a şampiyonluk yemeği

Son dakika gelişmesine göre TFF 3. Lig 3. Grubu ligin bitimine 6 maç kala en yakın rakibine 19 puan fark atarak şampiyon tamamlayan Karacabey Belediyespor, şampiyonluk yemeğinde buluştu.

Son dakika haberi: Özkan'dan Karacabey Belediyespor'a şampiyonluk yemeği
18.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:38

TFF 3. Lig 3. Grubu ligin bitimine 6 maç kala en yakın rakibine 19 puan fark atarak şampiyon tamamlayan Karacabey Belediyespor, şampiyonluk yemeğinde buluştu.

Coşkun Izgara Parkada'da Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından verilen 'şampiyonluk' yemeğine Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Ülker, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, CHP İlçe Başkanı Gönül Avil, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Karabatı, MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, tüm partilerin belediye meclis üyeleri, başarının mimarı Belediyespor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve futbolcular ile basın mensupları katıldı. İsmail Ülker, önemli bir başarıya imza attıklarını vurgularken, "Bu zafer kenetlenmenin, birlik ve beraberliğin sonucudur. Başta futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, kulüp yöneticilerime ve başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Eski Bursaspor Başkanı ve Karacabey Belediyespor'un Asbaşkanı Remzi Cinoğlu ise, takımdaki futbolcuları ilk gördüğü andan itibaren şampiyon olacaklarına inandıklarını kaydetti. Teknik heyet ve futbolcuların bir sezon boyunca uyum içinde ve birlik beraberliği bozmadan mücadele ettiklerini ifade eden Cinoğlu, "Tüm futbolcu kardeşlerim delikanlı ve karakterli oyuncular. Bunu ilk anda onları izlerken gözlemledim ve bu takımın şampiyon olacağına inandım. Çok şükür bu hislerimde yanılmadım. Teknik ekibimiz de canla başla çalışarak önemli bir işe imza attı. Hepsini yürekten kutluyorum ve şampiyonlukta payı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, Belediyespor'un Karacabey'in ortak tescili olduğunu vurguladı. Elde edilen şampiyonlukta herkesin payı olduğunu belirten Başkan Özkan, "Bu tablo inanmışlık ve zafer tablosudur. Başarıya tüm şehir olarak kenetlendik, inandık ve başardık. Açıkçası sezonun başlarında bu takımın başarılı olamayacağını ve küme düşeceğini iddia edenler oldu. Ancak bu takım küllerinden yeniden doğarak ligin bitimine 6 maç kala en yakın rakibine de 19 puan fark atarak açık ara şampiyon oldu. Sayın Remzi Cinoğlu'nun da dediği gibi futbolcularımızın delikanlı ve karakterli olmaları başarıyı da beraberinde getirdi. Bu zafer herkesindir. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Umut ediyorum ki birlikte daha nice başarılar elde edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Karacabey Belediyespor Takım Kaptanı Hasan Güleryüz ise, "Bu yemek için teşekkür ederiz. Bu başarı da herkesin tek tek hakkı var. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yılı anlımızın hakkıyla kapattık" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen şampiyonluk pastası sırasındaki mutluluk ise görülmeye değerdi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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