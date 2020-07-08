Son dakika haberi... Özgür Subaşı'dan Ali Düşmez'e destek
Son dakika spor haberine göre İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, İASKF seçiminde Ali Düşmez'i desteklediğini duyurdu.
08.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:49
İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, İASKF seçiminde Ali Düşmez'i desteklediğini duyurdu.
İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı'dan, Ali Düşmez'e destek geldi. Subaşı, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü camiası olarak Ali Düşmez'i destekleyeceklerini açıkladı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA