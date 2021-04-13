Son dakika haberi: Oyunseverler 8 ayda 2 milyar 434 milyon 186 bin TL kazandı

Son dakika haberleri: Sisal Şans'ta Mart ayının en büyük ikramiyesi, Süper Loto ile İstanbul Üsküdar'dan 1 kişiye çıkan 17 milyon 160 bin 151 TL oldu ve oyunseverlerin Mart ayı itibariyle kazandığı toplam miktar 2 milyar 434 milyon 186 bin 646 TL'ye ulaştı.

Sisal Şans'ta Mart ayının en büyük ikramiyesi, Süper Loto ile İstanbul Üsküdar'dan 1 kişiye çıkan 17 milyon 160 bin 151 TL oldu ve oyunseverlerin Mart ayı itibariyle kazandığı toplam miktar 2 milyar 434 milyon 186 bin 646 TL'ye ulaştı.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans farklı bir şans oyunları deneyimi yaşatmayı sürdürüyor.

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, faaliyetlerine devam ediyor. Oyunseverler, 1 Ağustos 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında; Kazı Kazan'da, 1 milyar 328 milyon 173 bin 329 TL, Çılgın Sayısal Loto'da 366 milyon 32 bin 586 TL, Süper Loto'da 319 milyon bin 304 TL, On Numara'da 95 milyon 491 bin 948 TL, Şans Topu'nda 95 milyon 102 bin 568 TL ve Milli Piyango'da 230 milyon 384 bin 910 TL kazandı. "Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız" sloganıyla, faaliyetlerine devam eden Sisal Şans, kazandırmaya devam edecek. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı