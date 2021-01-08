Son dakika haberi! New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haberi! New York borsası yükselişle açıldı

08.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:46
Son dakika haberi! New York borsası yükselişle açıldı

Bir son dakika haberine göre New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artışla 31.132,25 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.819,16 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 artarak 13.148,81 puandan işlem görmeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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