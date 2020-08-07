Son dakika haberi... Motorine zam bekleniyor
Son dakika haberine göre Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.
07.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:57
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşeceği bildirildi. Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı aktarıldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA