Son dakika haberi... Motorine zam bekleniyor Son dakika haberine göre Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşeceği bildirildi. Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA