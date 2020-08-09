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Son dakika haberi: MotoGP'ye Red Bul KTM damgası

Son dakika gelişmesine göre Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin üçüncü yarışı olan Çekya GP'sini Red Bull KTM'nin çaylak pilotu Brad Binder kazandı.

Son dakika haberi: MotoGP'ye Red Bul KTM damgası
09.08.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:27

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin üçüncü yarışı olan Çekya GP'sini Red Bull KTM'nin çaylak pilotu Brad Binder kazandı. 24 yaşındaki sporcu Binder, MotoGP kariyerinin üçüncü yarışında podyumun en tepesine Brno'da çıktı.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP'de 2020 takviminin üçüncü yarışında Red Bull fırtınası esti. Yarışa 7. cepten başlayan, 2016 Moto3 şampiyonu Brad Binder, harika bir sürüş sonrasında hem Red Bull KTM takımının hem de kendisinin ilk MotoGP zaferini elde etti. 24 yaşındaki sporcu Binder, iyi start aldığı yarışta rakiplerini birer birer geçmeyi başardı. Binder, son olarak birincilik için çekiştiği iki isim olan Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'yi de geçerek kontörlü tamamen eline geçirdi. Bu andan sonra rakiplerinin yanına yanaşmasına izin vermeyen Brad Binder, çaylak sezonundaki ilk zaferine Brno Pisti'nde ulaşmış oldu.

Johann Zarco 2018'den sonra yeniden podyumda

Çekya'daki mücadeleye pole pozisyonundan başlayan bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco ise iyi çıkış yapamamasına ve aldığı uzun tur cezasına karşın ön bölüme tutunmayı başardı. Son bölüme kadar iyi sürüşünü devam ettiren Zarco, 2018'den sonraki kişisel ilk, Avintia Ducati takımına ise tarihinin ilk podyumunu kazandırmış oldu.

Brad Binder: "Umarım bu galibiyet daha fazlası için bir başlangıç olur"

Küçük bir çocukken kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren sporcusu Brad Binder "Ailemin burada beni izlemesini çok isterdim. Çünkü bu işe başladığım ilk andan beri beni destekliyorlar. Takımım Red Bull KTM'ye ne kadar teşekkür etsem az. Bana inanılmaz bir motosiklet teslim ettiler. Ayrıca beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Umarım bu galibiyet daha fazlası için bir başlangıç olur" dedi.

MotoGP'de bir sonraki yarış 16 Ağustos'ta Avusturya'da Red Bull Ring'de koşulacak. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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