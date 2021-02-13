Son dakika haberi... Millilerin karşılaşmasında kazanan Çağlar ve Cengiz'li Leicester

Son dakika haberlerine göre İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City sahasında Ozan Kabak'ın takımı Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 24'üncü haftasında Leicester City sahasında Liverpool'u konuk etti. King Power'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İlk yarıda oyunun hakimi Liverpool olurken, milli futbolcu Çağlar Söyüncü yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekti.

Karşılaşmada gol perdesi ise 67'nci dakikada açıldı. Arnold'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Firmino topuk pasıyla Salah'ı gördü. Salah, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 78'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazından Leicester City serbest vuruş kazandı. Maddison'un doğrudan kaleye gönderdiği topa altıpasın hemen önünde dokunan Amartey, topu filelerle buluşturdu: 1-1. Bu golün 3 dakika sonrasında Maddison'un uzun pasında Ozan Kabak ve Alisson arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top Vardy'nin önüne kaldı. Vardy, topu boş ağlara gönderdi: 2-1. 85'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Liverpool'da orta sahada yapılan top kaybı sonrasında Ndidi savunma arkasına hareketlenen Barnes'ı gördü. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Alisson'un solundan ağları sarstı: 3-1.ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA, CENGİZ GÖREV ALMADILeicester City'de Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı.OZAN KABAK İLK KEZ

Liverpool'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ozan Kabak da yeni takımıyla birlikte ilk kez sahaya çıktı. Konuk ekibin savunma hattında yaşadığı sakatlıklar sonrasında kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu, Premier Lig arenasında ilk kez boy gösterdi. Milli savunmacı, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Ozan, mücadelenin 71'inci dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında bir de sarı kart gördü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN