Son dakika haberi | Meram'daki 10 okula halı saha kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Meram'daki 10 okula halı saha kazandırılıyor

Son dakika haberi | Meram'daki 10 okula halı saha kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 10 okula halı saha kazandırılıyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 10 okula halı saha kazandırılıyor.

Meram Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında çocukların ve gençlerin daha iyi, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen ve bahçeleri uygun olan 10 okula halı saha yapıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların eğitim aldıkları okullarda daha uygun şartlarda spor yapmalarına imkan sunmak adına çalışmalara hız kazandırdıklarını belirtirken, "Çocuklarımıza yapılan yatırım bizim için çok kıymetli. Onların, daha güzel ortamlarda eğitim alabilmesi, spor yapabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için 10 okulumuzun bahçesine halı saha kazandırıyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz ihalenin ardından okullarımızın bahçelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. En kısa süre içerisinde halı sahalar hazır olacak ve çocuklarımızın hizmetine sunulacak inşallah" dedi.

Meram Belediyesi tarafından halı saha kazandırılan okulların isimleri şunlar: "Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çarıklar Ortaokulu ve İlkokulu, Turan Bilge Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu." - KONYA

Son dakika haberi | Meram'daki 10 okula halı saha kazandırılıyor
Son dakika haberi | Meram'daki 10 okula halı saha kazandırılıyor
Son dakika haberi | Meram'daki 10 okula halı saha kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Hande Erçel Neşet Ertaş Acun Ilıcalı
Spor Muslera Mame Thiam Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Meram'daki 10 okula halı saha kazandırılıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 13:38:27. #1.16#

title