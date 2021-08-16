Son dakika haberi: Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Öztürk, saman depolarındaki yaşanan yangınlara karşı uyarıda bulundu
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Son dakika haberi: Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Öztürk, saman depolarındaki yaşanan yangınlara karşı uyarıda bulundu

Son dakika haberi: Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Öztürk, saman depolarındaki yaşanan yangınlara karşı uyarıda bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, sıcak havaya bağlı saman balyası depolarında yaşanan yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, sıcak havaya bağlı saman balyası depolarında yaşanan yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Edirne genelinde saman balyası depolarında yangın olaylarının yaşandığını belirtti.

Üreticilerin dikkatli olması gerektiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda ilimizde birkaç noktada yaşanan depolanmış saman balyası yangınlarının sebebinin genel olarak depolama alanlarındaki ısınabilirliği daha yüksek olan saç ve benzeri çatı malzemesinin yüksek hava sıcaklığı sebebiyle aşırı ısınması ve balyalar ile teması nedeni ile çıktığı belirlenmiştir. Bu nedenle üreticilerimizin, saman depolama alanlarında gerekli önlemleri almaları özellikle depolama yaparken samanlar ile çatı malzemesi arasında gerekli mesafenin bırakılması gerekliliği hususunda bilgilendirme ve duyuruların yapılması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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