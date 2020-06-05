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Son dakika haberi... Kevin Durant, MLS'te kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu

Son dakika haberine göre NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekiplerinden Philadelphia Union'a ortak oldu.

Son dakika haberi... Kevin Durant, MLS'te kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
05.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:28

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekiplerinden Philadelphia Union'a ortak oldu.

NBA'de Brooklyn Nets'te oynayan ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekibine ortak oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre, Durant'in Philadelphia Union'dan hisse aldığı belirtildi. 31 yaşındaki basketbolcunun 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı ifade edildi. Durant daha öncede DC United takımından iki kez hissesi satın almaya çalışmıştı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı oyuncusu LeBron James de, 2011 yılından bu yana Liverpool'un yüzde 2 hissesine sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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